Investigarán muerte de gatos en la Deportiva; indagarán si fue provocado o enfermedad

Tras los señalamientos de posibles muertes provocadas a animales en la Ciudad Deportiva, Santiago de la Peña secretario General de Gobierno dio a conocer que es necesario que la autoridad competente investigue el hecho para saber que causa estas muertes.

“Yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es investigar que es lo que esta sucediendo evidentemente tiene que haber alguien que este haciendo estos actos y hacer un llamado a cualquier organización animalista y a las autoridades de esa materia a investigar que esta pasando su es una persona que lo causa o una enfermedad”, comentó.

Desde hace semanas circula en redes sociales que se han matado a cerca de 50 gatos que en la Deportiva que se localiza en la Avenida Tecnológico y División del Norte.

Cabe destacar que por el momento se sigue una investigación de por parte de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades con el fin de dar con los responsables.