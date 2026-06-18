Morena sienta un precedente muy irresponsable al impugnar elecciones de Coahuila; debemos estar alerta para 2027: Villalobos

Luego de que la dirigencia nacional impugnara el resultado de las elecciones en Coahuila, en donde el PRI se llevó el triunfo en 16 de 16 distritos electorales, el diputado local e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, José Luis Villalobos, calificó de “irresponsable” la actitud de los morenistas y afirmó que sientan un mal precedente, por lo que es necesario estar alertas para el 2027.

“Muy irresponsable lo que está haciendo Morena, y me parece que como lo dijo nuestro presidente nacional cuando se dio esta declaración de la presidenta de Morena, de este narcopartido, Ariadna Montiel, que se estrenó perdiendo, que también hay que decir que es culpable el bueno para nada, inútil, corrupto, rata, Andy López Beltrán, que estuvo a cargo de la elección, así que veía venir el resultado y mejor se fue corriendo a esconderse en las faldas de su papá en un estado donde él busca ser candidato a diputado. Pero la ciudadanía de Coahuila fue muy contundente, fue muy clara, ganamos prácticamente 2 a 1 con la alianza que se hizo con un partido local, que es Unión Democrática de Coahuila”, señaló Villalobos García.

El coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario argumentó que “logramos más de 700 mil votos, ellos tuvieron alrededor de 350 mil, entonces es demasiado contundente, hay diferencia de más de 30 puntos en el resultado de la elección. Ellos están sentando un muy mal precedente de manera muy irresponsable, no reconociendo el resultado que fue muy claro”.

José Luis Villalobos resaltó que “esto lo que debe ser es una alerta que nos prende las antenas a todos, porque en el proceso del 2027, si el resultado no les favorece, van a buscar descalificar la elección con estos mecanismos que han activado desde las reformas a la Constitución. Y también es importante decir que las preferencias ya no les favorecen. Ellos están preparando ese escenario, me parece muy irresponsable, me parece que debemos tener cuidado y debemos estar observando”.