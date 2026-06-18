Invita Gobierno del Estado al “Gran Homenaje Sinfónico a Juan Gabriel” en la Plaza del Ángel

-Con motivo del Día del Padre, la OFECH ofrecerá dos funciones gratuitas este 20 de junio

El Gobierno del Estado invita a las y los chihuahuenses a disfrutar del “Gran Homenaje Sinfónico a Juan Gabriel”, que se llevará a cabo este sábado 20 de junio en la Plaza del Ángel de la capital.

Con la finalidad de celebrar en familia el Día del Padre, la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECH) será la encargada de esta presentación musical que se ofrecerá de forma gratuita para todas y todos.

El concierto será un recorrido por los éxitos más memorables del cantautor mexicano y contará con dos funciones, a las 6:00 de la tarde y 8:00 de la noche.

Se invita a la ciudadanía a aprovechar y asistir a este tributo preparado para la ocasión, para rememorar las letras y melodías más reconocidas de uno de los artistas nacionales más importantes, ahora desde una perspectiva sinfónica.