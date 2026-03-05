Decomiso de traga monedas es de acuerdo a la ley: Cocentro ante cierre de Plaza de la Tecnología

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López, dio a conocer que tras el decomiso de máquinas traga moneda que se dio en la Plaza de la Tecnología es en base a la ley.

“Ya sabemos que la plaza de la Tecnología pues alberga distintos comercios. Y el día de hoy, ya como se vio, pues gobernación hizo un recorrido y retiraron unas las máquinas, esto es de acuerdo a la ley”, comentó.

En este sentido la líder del comercio formal del centro de la ciudad señaló que respetan todos los operativos que realice la autoridad en comercios que rompan los reglamentos.

Cabe señalar que no es la única zona en la que se puede dar este tipo de máquinas, hay otros puntos en el centro que podrían ser los próximos en ser decomisados.

Hoy al medio día se presentó el decomiso por parte de Gobernación Municipal en compañía del Ejercito Mexicano en el segundo piso de la Plaza de la Tecnología por lo cual se dio paso a la clausura de este lugar.