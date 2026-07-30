De la Espriella encabezará retiro espiritual con su gabinete antes de asumir la Presidencia de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezará este fin de semana un retiro espiritual en Barranquilla junto con los ministros, asesores y altos funcionarios designados que integrarán su gobierno, a unos días de asumir la Presidencia, el próximo 7 de agosto, informó este jueves en un comunicado.

De acuerdo con el mensaje de su oficina de prensa, el encuentro reunirá por primera vez al equipo completo del denominado gobierno de la Patria Milagro y será “un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia”.

El equipo del mandatario electo subrayó que el retiro “no es un acto protocolario”, sino “la expresión más clara de los valores que orientarán su gobierno”. Añadió que “la Patria Milagro se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios”.

Antes del retiro, De la Espriella continuará este jueves con las sesiones de empalme territorial y presidirá un Consejo de Ministros con el gabinete designado como parte de los preparativos para el inicio de su administración.