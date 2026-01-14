Daremos continuidad e impulso a la CMIC: Juan Montaño

El nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola, dio a conocer que se dará continuidad al acercamiento con gobierno estatal, municipal y federal con el fin de reforzar el desarrollo de infraestructura.

“Principalmente y debido a la gran gestión de de Julio Mercado y que puso a la cámara muy en alto, principalmente dar esa continuidad y seguir con la relación que se dio tanto estatal, municipal y federal que son de las razones de apoyo mutuo con nuestro sector”, comentó.

El sector aplaude que se invierta en infraestructura para este año ya que en trabajo para el crecimiento de la ciudad.

Aun no hay una fecha exacta para la toma de protesta social que estará encabezada por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván y el alcalde Marco Bonilla Mendoza.