Un adulto mayor resultó con lesiones de consideración luego de que una explosión presuntamente por acumulación de gas sacudiera una vivienda del fraccionamiento Álamos, en el municipio de Aldama, dejando además daños en otros tres domicilios y momentos de angustia entre los habitantes del sector.

El estallido ocurrió en el cruce de la avenida Álamos y Álamo Negro, a la altura del kilómetro 17 de la carretera Chihuahua-Aldama. La fuerza de la explosión fue tal que el estruendo se escuchó en distintos puntos de la colonia, lo que provocó que vecinos alertaran de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal de Aldama acudieron al lugar y solicitaron la intervención de Bomberos, quienes desplegaron labores de revisión y rescate junto con paramédicos de Cruz Roja. Ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre los daños del inmueble, los cuerpos de emergencia inspeccionaron la vivienda, pero descartaron la presencia de más víctimas.

Protección Civil Estatal confirmó que la explosión también ocasionó daños en tres viviendas cercanas. El adulto mayor lesionado fue trasladado a la ciudad de Chihuahua para recibir atención médica, mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.