Cumplimentan orden de aprehensión a masculino por delito de violación

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron a Martin Isaac G. C., persona que contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación agravada.

La detención del masculino de 61 años de edad, se registró el pasado sábado 17 de enero, en el Barrio Las Peñitas de San Juanito, municipio de Bocoyna, quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, conocedor de la causa penal.

De acuerdo con la investigación ministerial, en el mes de diciembre de 2025, Martin Isaac G. C., agredió sexualmente a la víctima, menor de edad.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito para llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).