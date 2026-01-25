Cumplimenta AEI orden de aprehensión contra pareja por homicidio calificado

Se les imputará el homicidio de un motociclista ocurrido el 5 de enero de 2026

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro en Chihuahua, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Abril Mariana S. G., y de Iván Gerardo R. P. por el delito de homicidio calificado.

La citada pareja era requerida por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 116/2026, para llevados a la audiencia en donde el Ministerio Público hará de su conocimiento que se les atribuye la muerte de Julio H. S., ocurrida el 5 de enero de 2026, mientras conducía su motocicleta, en el cruce de las calles Privada de Escudero y Escudero, de esta ciudad de Chihuahua.

Cabe hacer mención que Abril Mariana S. G., e Iván Gerardo R. P., se encontraban detenidos por delitos contra la salud, en resguardo de la AEI, en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito, ubicados entre la calle 25 y Canal.

Con el seguimiento que realiza la autoridad ministerial de esta representación social, para el cumplimiento de las medidas cautelares, se garantiza la justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).