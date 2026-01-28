¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony y quiénes son?

Marc Anthony es un hombre tan famoso como ocupado por su vida familiar: tiene ocho hijos

A lo largo de su vida, Marc Anthony ha formado una familia numerosa, con hijos nacidos en diferentes etapas de su vida y de diferentes parejas. En total, el intérprete de “Vivir mi vida” es padre de ocho hijos de cuatro relaciones. Te contamos todo lo que sabemos de cada uno de ellos, sus madres y su relación con su papá.

Arianna Anthony

La hija mayor de Marc Anthony nació en 1994 de su relación con Debbie Rosado, con quien Marc tuvo una relación antes de alcanzar el nivel de fama internacional que tiene el día de hoy.

Aunque mantiene un perfil bajo, Arianna ha hablado en distintas ocasiones sobre el vínculo que tiene con su papá, construyendo una relación cercana con él y sus medios hermanos.

Alex Chase Muñiz

Además de sus hijos biológicos, Marc Anthony también es padre de Alex Chase Muñiz, a quien adoptó durante su relación con Debbie Rosado en los años 90. Alex ha formado parte de su familia desde el inicio de su relación con Debbie, de quien es hijo biológico.

Alex ha sido reconocido públicamente por Marc como uno de sus hijos y le dio su apellido legalmente desde 1994, al mismo tiempo que recibían a Arianna en sus vidas. Alex mantiene su vida muy privada, sin embargo, su hermano Cristian compartió una serie de fotos suyas en su Instagram en 2020 junto a la descripción “Mi hermano mayor Alex”.

(Instagram: @cris_muniz_torres)

Cristian Marcus Muñiz

Nacido durante el matrimonio de Marc con Dayanara Torres, ex-Miss Universo, en 2001. Es el más grande de los tres hijos de ese matrimonio y también escogió el camino del entretenimiento como profesión: es una estrella de los videojuegos.

Estudió en la Universidad de Parsons en Nueva York y tiene una cuenta de ilustración en Instagram en la que comparte sus diseños de superhéroes y un poco de su relación con Kylie Jane Marco, su novia de casi siete años.

Ryan Adrian Muñiz

Ryan también es hijo de Marc y Dayanara (nació en 2003). El hijo de en medio ha demostrado interés por el modelaje, la moda y la música. Se mudó a Puerto Rico para conectar con la cultura de sus papás tras nacer y pasar su infancia en Estados Unidos.

Con 40,500 seguidores en Instagram y una gran pasión por construir su propio camino, Ryan tiene planes de destacar en las industrias creativas y poner a Puerto Rico en alto, siguiendo los pasos de sus papás.

(Instagram: @ry_muniz_torres)

Todos los hijos de Marc Anthony han demostrado tener una buena relación entre ellos, a pesar de tener diferentes madres.

Emme Maribel Muñiz

En 2008, Marc Anthony y Jennifer Lopez dieron la bienvenida a sus gemelos Emme y Maximilian. Emme, desde su infancia, demostró un gran interés en la música y el arte. Con el paso de los años, ha hecho apariciones públicas junto a Jennifer, incluso arriba del escenario.

Su aparición más conocida es su participación en el Super Bowl junto a su mamá en 2020 con tan sólo 11 años de edad. En esa presentación, se encargó de liderar el coro de los niños, interpretando “Born in the USA” y ayudando a su mamá a cantar “Let’s Get Loud”. Actualmente, Emme se identifica como “persona no binaria”, cambiando su look completamente y recibiendo todo el apoyo por parte de sus papás.

Emme Muñiz y Jennifer Lopez (Getty Images)

Maximilian David Muñiz

Por otro lado, el hermano gemelo de Emme ha sido visto acompañando a su mamá y hermana en alfombras rojas y presentaciones especiales, como el concierto de Año Nuevo 2026 de JLo en Las Vegas.

La cantante ha dicho que es una copia completamente de Marc Anthony, mientras que Emme es su “mini-yo”, haciéndolos polos opuestos a pesar de ser gemelos.

WESTWOOD, CA – MARCH 22: Recording Artist/actress Jennifer Lopez (C) and son Maximilian David Muniz (L) and daughter Emme Maribel Muniz (R) arrive at Twentieth Century Fox And Dreamworks Animation’s ‘Home’ Premiere at Regency Village Theatre on March 22, 2015 in Westwood, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images) (Jason Merritt/Getty Images)

Marco Antonio Muñiz

El hijo menor de Marc Anthony (hasta ahora), nació de su matrimonio con la modelo Nadia Ferreira en 2023. Su llegada marcó un nuevo inicio para la pareja, sobretodo para Marc, quien ha expresado lo feliz que es de volver a experimentar la paternidad.

Marco Antonio se convertirá oficialmente en hermano mayor tras el anuncio del embarazo de Nadia , siendo el séptimo hijo del cantante.

El bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira. (Instagram)

Marc Anthony continúa creciendo su familia, ahora de la mano de Nadia, quienes se preparan para recibir otro hijo con el apellido Muñiz.