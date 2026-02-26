“Cuando alzamos la voz las cosas suceden”: Alma Portillo reconoce a parralenses y a Maru por nuevo hospital

Luego de la inauguración del Hospital de Ginecoobstetricia de Parral, la diputada local Alma Portillo resaltó la insistencia de los parralenses que “acompañaron sin rajarse” y también el hecho de que la gobernadora Maru Campos escuchara las peticiones para su construcción y posterior puesta en marcha.

Portillo Lerma estuvo presente durante la inauguración de dicho hospital ubicado en la colonia Palmilla, el cual no nada más beneficiará a Parral, también a los municipios aledaños, tanto de la región sur como la serrana.

“Cuando alzamos la voz las cosas suceden. Este nuevo hospital, que hemos estado exigiendo con mayor fuerza desde algunos meses atrás, hoy es una realidad gracias a dos cosas: la persistencia de las y los parralenses que acompañaron sin rajarse nuestra exigencia, y la determinación de la gobernadora Maru Campos Galván para cumplirle a nuestra ciudad y la región. ¡Felicidades, querido Parral!”, destacó Portillo Lerma en sus redes sociales.

Este proyecto es un avance efectivo en el derecho a la salud, por eso reconocemos y agradecemos la voluntad institucional de la Gobernadora del Estado, Maru Campos, así como del Secretario de Salud, Gil Baeza, quienes escucharon con responsabilidad y sensibilidad las demandas legítimas de las familias parralenses.

Durante años, distintas administraciones postergaron una necesidad apremiante; tuvieron que transcurrir gobiernos enteros para que, finalmente, este legítimo deseo ciudadano halló su cauce institucional, reiteró.

La legisladora de MC dijo que seguirá trabajando con visión de servicio, responsabilidad y compromiso para que las cosas avancen en Parral y la región.