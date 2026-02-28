Critica Rafa Márquez corrupción en el futbol formativo y cobro a jóvenes por jugar

El auxiliar técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, confirmó la existencia de corrupción en el futbol formativo, representada, en parte, por el cobro de “moches”para que los jóvenes puedan jugar en equipos de futbol.

“Se ha escuchado durante mucho tiempo un tema que creo que, me duele decirlo, es hasta cultural en México, el tema de la corrupción. Donde dicen: ‘Oye, si quieres que juegue tu hijo, me tienes que dar’“, comentó el exdefensa tricolor este jueves durante el Segundo Congreso de Futbol Formativo de la Federación Mexicana de Futbol.

Sí, lo quiero mencionar, porque es algo que tenemos que cambiar como sociedad y no manchar el máximo deporte que tenemos, el futbol.

Tras esto, Rafa Márquez hizo un llamado a los entrenadores a “dar un paso adelante” para mejorar la profesión:

“Si queremos estar en un top ten, empieza desde abajo. Empieza desde la formación, empieza desde ustedes, desde los que tienen la responsabilidad de tener a 10, 20, 30 niños que dependen de nosotros y sus familiares, de poderlos encausar para intentar tener mejores futbolistas y mejores personas”.

Información tomada de Aristegui Noticias