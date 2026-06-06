Critica Petro a opositores por servir a intereses externos

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó hoy a sus adversarios políticos de proclamar la defensa de la patria mientras, según afirmó, responden a intereses extranjeros y del narcotráfico.

Durante un acto de entrega de 50 mil hectáreas para la reforma agraria en el departamento de Córdoba, el Mandatario colombiano sostuvo que la verdadera soberanía radica en la voluntad popular y desafió a quienes, dijo, buscan apartarlo del poder por denunciar lo que considera verdades incómodas. “No se puede defender la patria si se arrodillan a los gringos y al narcotráfico: esa es una patria de mentiras, una patria sanguinolenta. La única patria aquí firme es la decisión del pueblo de Colombia”, aseguró.Las declaraciones de Petro se producen en medio de la campaña rumbo al balotaje presidencial del 21 de junio. Esta semana, el Presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su respaldo al candidato conservador, Abelardo de la Espriella, considerado como ganador de la primera vuelta, quien agradeció públicamente el apoyo de Trump y prometió fortalecer la relación con Washington si resulta electo.

El respaldo del Mandatario republicano provocó críticas entre sectores de la izquierda colombiana, que lo consideraron una intromisión en el proceso electoral. Petro incluso ha cuestionado la cercanía de De la Espriella con Washington y ha advertido sobre la influencia de intereses extranjeros en la política colombiana.

Información tomada de Agencia Reforma