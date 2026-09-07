CPJ condena ataques de Israel contra Gaza y Líbano donde resultaron heridos periodistas 

El Comité para la Protección de los Periodistas expresó su alarma ante la reciente escalada de ataques israelíes contra Gaza y Líbano, que han dejado al menos cuatro periodistas heridos, tres de ellos el domingo, lo que pone de manifiesto la fragilidad de los altos el fuego en ambas zonas.

El 6 de septiembre de 2026, Ali Chbib, corresponsal libanés de la cadena Al-Manar TV, afiliada a Hezbolá, y el camarógrafo Mohammed Barjawi sufrieron cortes y contusiones en las extremidades a causa de los escombros que salieron disparados cuando un dron israelí impactó contra un estacionamiento en la ciudad de Nabatieh, al sur del Líbano, alrededor de las 18:00 horas.

Según informes de prensa, el equipo se encontraba cubriendo los recientes ataques israelíes en el sur del Líbano para el noticiero vespertino. Ambos fueron dados de alta del hospital, según informó su canal.

Horas antes, el periodista y productor palestino Ali Jahjouh, que trabaja para Al-Mayadeen, medio afiliado a Hezbolá, resultó herido mientras se dirigía a cubrir una noticia cerca del campamento de refugiados de Al-Shati, en la ciudad de Gaza. Un ataque con dron israelí impactó cerca de él, causándole heridas de metralla que se alojaron en su cuerpo, según declaró Jahjouh al CPJ.

Dos semanas antes, otro periodista de Gaza, Ezaldin Albtesh, reportero del periódico Al-Rai, afiliado a Hamás, informó al CPJ que resultó herido en el barrio de Shuja’iyya, en la ciudad de Gaza, cuando un dron israelí lanzó un explosivo cerca de él. Fue trasladado al Hospital Bautista Al-Ahli y posteriormente al Complejo Médico Al-Shifa con contusiones y heridas en todo el cuerpo.

«Estos ataques demuestran que los altos el fuego han servido de poco para proteger a los periodistas de los peligros que entraña informar desde Gaza y el Líbano», declaró la directora regional del CPJ, Sara Qudah. “Los periodistas deben poder ejercer su profesión sin temor a ser atacados o asesinados. Las fuerzas israelíes deben cesar de inmediato los ataques que ponen en riesgo a los periodistas y tomar medidas concretas para garantizar su seguridad.”

El 22 de abril de 2026, tan solo seis días después del inicio del alto el fuego, la periodista libanesa de Al-Akhbar, Amal Khalil, fue asesinada y la periodista independiente Zeinab Faraj resultó herida en un ataque israelí. Amnistía Internacional ha encontrado motivos razonables para creer que el ataque fue un ataque directo contra civiles y que debe investigarse como un crimen de guerra.

Al menos 13 muertos en andanada de bombardeos israelíes en Líbano

Israel prometió este lunes que continuará atacando al movimiento proiraní Hezbolá en el sur del Líbano después de una andanada de bombardeos que dejaron al menos 13 muertos, la mayoría miembros de una misma familia, entre ellos mujeres y niños.

Desde que el ejército israelí anunció el jueves que tomó el control de la colina de Ali Taher, una posición estratégica de Hezbolá en Nabatiyé, se han intensificado los ataques en esta región.

Un bombardeo contra un edificio residencial de Kfar Reman dejó 11 muertos, incluidos dos niños y cuatro mujeres, informó el Ministerio de Salud libanés.

En otro ataque en la misma localidad murió un rescatista y otro resultó herido, según esa misma cartera.

Un ataque posterior mató a una persona en Rihan, también en el sur pero más lejos de la frontera con Israel. Otro ataque en la ciudad de Nabatiyé dejó nueve heridos, entre ellos dos niños y tres mujeres.

Un fotógrafo de AFP vio el edificio de tres plantas completamente destruido, con libros de texto y restos de muebles esparcidos entre los escombros.

El ejército israelí afirmó haber atacado “instalaciones de infraestructura” de Hezbolá en respuesta al lanzamiento de dos drones cargados de explosivos contra sus soldados.

Añadió que continuaría “llevando a cabo operaciones para eliminar las amenazas, al tiempo que mantiene su compromiso con el acuerdo de alto el fuego”.

En un comunicado aparte, afirmó que mató a un miembro de Hezbolá en la zona de la fortaleza de Beaufort, desde donde abrieron fuego contra sus tropas desde el interior de un edificio. “Durante el enfrentamiento a corta distancia, dos soldados de las FDI resultaron levemente heridos”.

Los habitantes de esta localidad, situada junto a la gran ciudad de Nabatiyé, habían regresado a sus casas gracias a la tregua de junio, después de haber sido desplazados por la guerra entre Israel y Hezbolá.

“Desde que regresamos, vivimos con angustia”, contó a AFP Fuad Chakaron, un residente del barrio. Asegura que en el edificio atacado vivían “personas que no tenían ningún vínculo con nadie”, en alusión al movimiento chiita.

El movimiento libanés arrastró al Líbano al conflicto regional al lanzar en marzo ataques contra Israel en apoyo de Irán, su aliado. Las represalias israelíes han causado más de 4.300 muertos, según las autoridades.

Aunque las hostilidades han disminuido en intensidad desde finales de junio tras un protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán y un acuerdo marco entre Líbano e Israel, el ejército israelí continúa llevando a cabo ataques esporádicos en el sur, donde ocupa una franja fronteriza de unos diez kilómetros.