Corte perfila freno a Xcaret por explotar patrimonio cultural maya

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó para este jueves un proyecto que propone revocar la suspensión definitiva que obtuvo Grupo Xcaret en un juicio de amparo y que actualmente le permite seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en sus medios de promoción comercial en internet y en sus atracciones turísticas.

La resolución de la SCJN únicamente tumbaría el freno temporal que el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó a la empresa, por lo que el el consorcio deberá retirar de sus páginas web y publicidad cualquier elemento del patrimonio cultural maya y cesar el aprovechamiento comercial no autorizado de dichos elementos, en tanto se resuelve el juicio de fondo.

El proyecto de la ministra Ríos González se sustenta en que “a partir de la reforma constitucional publicada el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, el artículo 2o., apartado A, fracción IV, reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Asimismo, tienen reconocido a nivel constitucional la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio, en los términos que dispongan las leyes”.

En ese contexto la ponente considera que “los Estados, con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, deben adoptar medidas necesarias para el reconocimiento y protección adecuada del patrimonio cultural y la propiedad intelectual asociada, en lo que se deben incluir mecanismos eficaces para la reparación cuando hayan sido privados de sus bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales sin su consentimiento libre, previo e informado”.

Asimismo, refiere que “todo el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se entenderá reservado por el pueblo o comunidad que corresponda y estará prohibida su utilización y aprovechamiento, salvo que éstos otorguen su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”.

De fallar la Corte a favor de los representantes mayas, sentará las bases de un debate entre el sector turismo y el sector cultural, toda vez que gran parte de las empresas turísticas de la Península de Yucatán aprovechan comercialmente la simbología maya, patrimonio de los pueblos originarios como esencialmente lo destaca el proyecto de la magistrada Ríos González.

Los antecedentes

La controversia fue iniciada en 2022 por el Gran Consejo Maya de Quintana Roo, “órgano máximo de representación de los indígenas mayas del Estado, integrado por los dignatarios mayas representantes de los Centros Ceremoniales”, reconocido así por la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo.

En uso de sus facultades conferidas por la ley y apoyándose en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el Gran Consejo solicitó que la empresa turística se abstuviera de utilizar símbolos mayas sin consentimiento de los pueblos originarios del estado, entre los que se cuentan Hanal Pixán (Día de Muertos), el juego de pelota, la travesía sagrada maya y la danza de los búhos.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) intervino para que Grupo Xcaret desistiera de implementar la iconografía durante el proceso legal. Sin embargo, el 27 de febrero de 2025 la empresa interpuso un recurso de amparo en la Ciudad de México que le permitió continuar utilizando los bienes culturales en cuestión.

En octubre de 2025 el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, atrajo el caso al pleno del máximo tribunal de justicia con el objetivo de dictar sentencia definitiva. Esta facultad podrá ser cumplimentada el próximo jueves. De ser así la empresa Xcaret deberá acatar la sentencia e inhabilitar las imágenes y demás bienes culturales que por ley son patrimonio cultural de los pueblos mayas.

Grupo Xcaret, que en su página dice preciarse de difundir “con orgullo el patrimonio natural y cultural de nuestro país”, administra seis parques turísticos: Xcaret, Xplor, Xplor Fuego y Xenses, en Playa del Carmen; Xoximilco y Xavage, en Cancún y Xel-Há, en Tulum. Así como el complejo hotelero integrado por Hotel Xcaret México, La Casa de la Playa y Hotel Xcaret Arte.