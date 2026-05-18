Corte de Illinois aplaza audiencia de Joaquín Guzmán López para el 31 de agosto

La audiencia prevista para el 1° de junio próximo en el juicio que enfrenta Joaquín Guzmán López, hijo del ex capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue aplazada para el 31 de agosto, informó este lunes la oficina de la jueza, Sharon Johnson Coleman, encargada del caso en la Corte del Distrito Norte de Illinois

Guzmán López se declaró culpable en diciembre pasado de cargos de narcotráfico y de empresa criminal continua en Estados Unidos, en la célula de Los Chapitos, del cártel de Sinaloa.

Guzmán López y otro capo del cártel, Ismael El Mayo Zambada, fueron arrestados en julio de 2024 en Texas después de aterrizar en Estados Unidos en un avión privado. Zambada acusó entonces que fue secuestrado.

Guzmán López admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, mariguana y fentanilo hacia Estados Unidos, alimentando una crisis que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis anualmente.

En julio pasado, Ovidio Guzmán López fue el primer hijo de El Chapo Guzmán en llegar a un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego vinculados a su papel como líder del cártel.