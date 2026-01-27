Corea del Norte confirma prueba de lanzacohetes de gran calibre

Pyongyang. Corea del Norte confirmó este martes el lanzamiento de prueba de un sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre hacia el mar de Japón, realizado la víspera con el objetivo de verificar su eficacia. El ejercicio fue supervisado por el líder norcoreano, Kim Jong Un, quien afirmó que su gobierno reveló planes para reforzar la disuasión nuclear durante el próximo congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, informó la agencia estatal KCNA.

En un comunicado, las autoridades señalaron que la prueba tuvo una “gran importancia” para mejorar la disuasión estratégica del país y afirmaron que el sistema alcanzó una modernización técnica que permitió un uso más eficaz de sus capacidades ofensivas, incluida su aplicación en ataques específicos.

Kim Jong Un sostuvo que todos los indicadores del sistema se mejoraron para maximizar su capacidad de ataque y destacó avances en movilidad, inteligencia y precisión de impacto de los cohetes. Añadió que el vehículo lanzador modernizado mostró un desempeño óptimo.

El dirigente norcoreano subrayó que el sistema incorporó un mecanismo de vuelo autodirigido y guiado con precisión, capaz de evadir interferencias externas, lo que, declaró, demostró la superioridad del arma. Reconoció que el desarrollo de esta tecnología implicó dificultades significativas.

Kim afirmó que ningún otro país adquirió una capacidad tecnológica similar en el corto plazo y aseguró que, de haber presenciado la prueba, los adversarios de Corea del Norte habrían reconocido el nivel de modernidad y el potencial de desarrollo de su tecnología de defensa.

Este lanzamiento fue el segundo realizado por Pyongyang en lo que iba del mes, después del disparo de varios misiles balísticos el 4 de enero, horas antes de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, iniciara una visita oficial a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping.

La prueba ocurrió en un contexto previo al congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, programado para febrero, el primero en cinco años, que tuvo como objetivo evaluar el desempeño de los funcionarios del país.