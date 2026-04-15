Coparmex propone una semana de investigación fiscal a empresas por sospechas de lavado de dinero

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante la suspensión de cuentas de empresas por posibles vínculos con el lavado de dinero con el crimen organizado, pone en jaque a las empresas en general con investigaciones que podrían llevar a la quiebra a empresas que no tienen nexos con el narcotráfico.

En este sentido el líder de patrones, destacó que este proyecto de investigación a empresas traería muchos problemas al 99% de las empresas que se han forjado con esfuerzo y sin nexos con el crimen organizado, aquellas que vienen formándose desde años y honestamente.

“Ese tema si lo vemos muy delicado porque si se supone que esta es una movida para poder controlar o aminorar el movimiento de dinero de la delincuencia organizada está bien pero es algo que va atacar a la delincuencia organizada que solo está en el 1% de negocios y vas afectar al 99% de comercios, lo vemos con muchos riesgos”, comentó.

Por parte de la Coparmex nacional se ha hecho una propuesta ante este proyecto con dos semanas de análisis de cuentas bancarias ya que un negocio con dos meses con cuentas congeladas no puede subsistir.

Por tal motivo se pide solo se den dos semanas de investigación ya que lo inicial de dos meses es poner en riesgo a las empresas por una investigación sin pago a proveedores y colaboradores, en este sentido el líder de Coparmex Chihuahua señaló que lo ideal sería que se diera una semana.