Convocatoria azul-Reglas claras-Encuentros con “defensores”-Morena pule estructura

Los que alistan una reunión informativa este miércoles en las instalaciones del Comité Directivo Municipal son los panistas de Chihuahua capital que preside César Komaba. Será a las 17 horas cuando la militancia azul esté citada en la sede del CDM ubicado en la avenida Ocampo, en donde la dirigencia de Acción Nacional busca reunirse con los suyos para revisar los avances y la estrategia que hasta el momento traen de cara al proceso electoral que está por iniciar en el mes de octubre. La reunión es más que necesaria, sobre todo porque en los últimos días, en especial la semana pasada, saltaron chispas en algunos de los equipos que están detrás de los aspirantes a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal, así que para calmar las olas y que estas no generen una marejada que después les sea difícil de controlar, es que el CDM panista está citando a los suyos a esta “reunión informativa”.

Por cierto que quien hoy volverá a salir a escena es la dirigente estatal Daniela Álvarez, quien la semana pasada les leyó la cartilla a los suspirantes que intenten saltarse las trancas y que pretendan estar por encima del partido. Y es que después de ese llamado llegó la calma, tensa o real, pero llegó, por lo que hoy de nueva cuenta y con la convocatoria a punto de turrón, la jefa del PAN Estatal volverá a salir para mantener ese orden, y como suele hacerlo casi siempre, lo hará en compañía del coordinador de la bancada en el Congreso local, Alfredo Chávez y de las diputadas federales Manque Granados y Rocío González.

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Si de panistas y aspirantes se trata, el que continúa reuniéndose con liderazgos azules que apoyan su intención de ser el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital a pesar de no ser militante, pero con el argumento de que Acción Nacional se abrió a candidaturas ciudadanas, es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien el fin de semana sostuvo un encuentro con Nico Kosturakis y Eduardo Baeza, los cuales le organizaron una reunión para hablar de su proyecto, además de que esta semana también tiene prevista otra cita en la que se congregarán varios liderazgos panistas que respaldan sus aspiraciones. Así la carrera por la deseada candidatura azul, en donde cada uno de los suspirantes está haciendo su luchita.

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Los que también andan en su lucha, con eso de que tienen que estar listos y preparar estructura porque de plano no pueden estar esperando que el PAN se decida a ir solo o acompañado, son los priistas que en el estado preside Alex Domínguez, y es que este miércoles, el dirigente estatal tricolor comenzará con una gira de trabajo por varios municipios para reunirse con los llamados “defensores”, es decir, quienes aspiran a encabezar alguna candidatura bajo las siglas del Revolucionario Institucional. Así que será mañana cuando Domínguez se reúna con los “defensores” de la capital del estado, el jueves saldrá rumbo a Aldama, Aquiles Serdán, Meoqui, Rosales y Delicias, mientras que el sábado viajará a Parral, Santa Bárbara y San Francisco del Oro, y el domingo tocará el turno a Guachochi y Balleza.

En total fueron 1,250 las personas que se registraron como “defensores” en los 67 municipios del estado, desde quienes ya son alcaldes, diputados federales y locales, así como dirigentes estatales de las diversas organizaciones y sectores que aglomera el PRI, mismos que ya levantaron la mano para lo que se pudiera ofrecer, sobre todo porque ante la indecisión del panismo de mantener la alianza electoral, los tricolores no pueden dormirse en sus laureles y estar en espera de lo que decida Acción Nacional.

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Así que si de organización en las estructuras partidistas se trata, quien también anduvo en esos menesteres este fin de semana es la dirigente estatal de Morena, Briguite Granados, la cual encabezó una gira de trabajo en Ciudad Juárez para reunirse con la estructura morenista de los Distritos 4, 2 y 1 Federales, en ese orden, reuniones que serán replicadas en el resto de los nueve Distritos en los que está dividido el estado de Chihuahua, además de que los morenos ya se alistan para lo que será el levantamiento de las encuestas, esas que definirán quién encabece la candidatura de la 4T al Gobierno del Estado, por lo que el mes de septiembre, además de patrio, será crucial para el morenismo… ya que apenas y termine el proceso por la candidatura grande, se viene el de las alcaldías, en donde se avecina una batalla interna, especialmente por la de Juárez, con eso de que ya son tres los que levantaron la mano: el senador Juan Carlos Loera, la delegada del Bienestar, Mayra Chávez y la petista Lilia Aguilar, entre los cuales existen diferencias muy, pero muy acentuadas.