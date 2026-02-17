Convocan a reunión de therians en Juárez, Municipio advierte que requieren permiso

A tráves de redes sociales comenzó a circular una supuesta convocatoria de “therians” para el próximo 22 de febrero en la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez.

No obstante, autoridades municipales aclararon que para un evento masivo o semimasivo es necesario tramitar un permiso, mismo que hasta el momento, no se habría tramitado.

En los últimos días se ha hecho viral el término “therian”, refiriéndose a personas que se identifican con algún animal en particular, de forma personal, espiritual o psicológica.

Por ello, se han generado comunidades de therian, principalmente en Argentina, en donde dichas personas se reúnen para convivir, utilizando máscaras que emulan al animal con el que se identifican, caminando en “4 patas” y emitiendo sonidos característicos como ladridos o maullidos.