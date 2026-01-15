Convoca Marco Bonilla a homenajear a Pancho Barrio próximo sábado

El alcalde Marco Bonilla esta mañana en sus redes sociales convocó el próximo sábado 17 de enero al homenaje al ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas.

Buenos días a todos, hay muchas personas que me han preguntado por homenaje a un gran hombre, norteño, derecho, sincero, sensible, “El Bárbaro del
norte”, quien junto a un puñado de hombres, sembró la idea de que un México distinto si era posible, que la democracia valía la pena, me refiero por supuesto a Pancho Barrio.

Quiero platicarles, que he estado en comunicación con Tencha su amada esposa y me ha pedido compartir con ustedes este mensaje:

UNETE A CELEBRAR LA VIDA DE PANCHO BARRIO

Amig@s este sabado 17 de Enero es el funeral de nuestro querido Pancho Barrio. Si no puedes acudir a Cd. Juarez te invitamos a imprimir su foto (aquí anexa 👇🏼) y ponerla en tu casa o en tu auto como un homenaje a su vida, otra manera de recordarlo es sacar tus banderas del PAN TODO ESE DIA SÁBADO. Puedes usar las de los viejos tiempos, o hacer una que diga: “Se ve, se siente Barrio está presente”.

No olvides tambien, usar durante todo el dia, no importa donde andes, el claxonaso “pa pa pa, para pa pa” !!!

Ayudanos a correr la voz para que se sienta en todo Chihuahua !!!

Descanse en paz, Pancho 🙏🏻

