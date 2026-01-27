Convencido de que Morena puede ganar Chihuahua capital; me da gusto que así lo ratifique la presidenta del partido: Estrada

Luego de que la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, afirmara que el movimiento puede ganar la alcaldía de Chihuahua capital y llevarse “carro completo” en la jornada electoral del 2027, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, se dijo “convencido” de que eso puede suceder.

“Yo creo que Morena tiene esas posibilidades, incluida la capital. Yo les decía que en algunos estudios estamos como marca en un empate técnico. Insisto en ello. ¿Qué necesitamos hacer? Trabajar sí en todo el estado, pero también trabajar en la capital, cuidar nuestros perfiles, demostrarle al electorado chihuahuense capitalino, que hay capacidad y madurez para poder encabezar el gobierno municipal también en la capital”, enfatizó Estrada Sotelo.

Además, el coordinador morenista recalcó que está “convencido de que eso puede suceder y me da gusto que así lo ratifique la presidenta del partido”, esto en referencia a las declaraciones de Brighite Granados, quien este día aseguró que darían la sorpresa en Chihuahua capital el próximo proceso electoral, al declarar que:

“Con mucha unidad y fortaleciendo nuestras estructuras, vamos a dar la sorpresa en la capital, no sólo en la capital, en muchos otros municipios”.