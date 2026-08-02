Controlan incendio forestal en Francia tras evacuación masiva y cierre de autopista

Un violento incendio forestal que se declaró este domingo por la tarde al quemarse un auto en la autopista A61 en las proximidades de la ciudad de Carcasona, al sur de Francia, y que obligó a cortar esa vía que conecta Toulouse con Narbona y a evacuar a un más de cien de personas, quedó controlado.



En un comunicado publicado en su cuenta de X, la Prefectura de este departamento indicó que el fuego estaba controlado pero que se iba a mantener la vigilancia durante la noche y que los bomberos estaban haciendo reconocimientos, en particular con drones donde no llegaban los medios aéreos.

La delegación del gobierno avanzó que la autopista se abriría desde que fuera posible.

A media tarde habían sido evacuados los vecinos de la localidad de Cazilhac, a iniciativa del ayuntamiento, y también se hizo lo mismo con dos áreas de la autopista, que estuvo cortada en los dos sentidos, lo que provocó retenciones kilométricas.

Según las cifras de la Prefectura, el fuego había recorrido más de cien de hectáreas.

Para evitar la propagación del fuego, estuvieron trabajando 280 bomberos, además de 12 aeronaves y una treintena de gendarmes que se ocupaban de la seguridad.