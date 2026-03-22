Controlan Gobierno Municipal, Estado y Guardia Nacional incendio de pastizal en El Fresno

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que fue controlado y liquidado un incendio de pastizal y arbustos registrado en el ejido El Fresno, a la altura del kilómetro 18 de la carretera rumbo a ciudad Cuauhtémoc.

En las labores de atención participaron de manera coordinada 9 elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, 4 brigadistas de Desarrollo Forestal Estatal y 12 elementos de la Guardia Nacional, quienes trabajaron de forma conjunta para contener el siniestro.

La afectación estimada fue de 350 hectáreas, principalmente de pastizal y vegetación diversa.

Gracias a la rápida intervención y coordinación entre las distintas corporaciones, el incendio fue totalmente liquidado alrededor de las 19:00 horas, tras aproximadamente cinco horas de trabajo continuo, sin registrarse novedades de gravedad.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la protección del entorno y la seguridad de la población, y hace un llamado a la ciudadanía a evitar prácticas que puedan generar incendios, como la quema de basura o el descuido con colillas de cigarro.