Continúa Morena este fin de semana con integración de Consejos Municipales; los 67 estarán listos en mayo

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, informó que este fin de semana continuarán con la integración de nuevos Consejos Municipales en distintas regiones del estado.

Explicó que los Consejos Municipales están conformados por quienes ocupan las presidencias y secretarías de cada comité seccional, que fueron electos en asambleas previas en cada municipio.

“Este fin de semana vamos por los siguientes nuevos Consejos Municipales. El sábado 11 de abril estaremos llevando a cabo el de Guachochi, San Francisco de Borja, Ascensión, Rosales y Parral; a su servidora me toca presidir en Parral. El domingo tendremos en Ojinaga, Bachíniva, Riva Palacio y Temosachic; a mí me toca acudir al de Temosachic, donde saludaremos a nuestro presidente municipal”, apuntó.

En ese sentido, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado, agregó que el proceso de integración forma parte de la organización interna del movimiento de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

“Ha habido una gran respuesta con estos consejos municipales. Es una etapa de organización muy importante para nuestro movimiento y esperamos para el 31 de mayo concluir con los 67 Consejos Municipales, con lo que se cubrirá la totalidad del estado”, declaró.

Brighite Granados recordó que previamente se constituyeron 10 Consejos Municipales en Balleza, Coronado, Galeana, Gómez Farías, Guadalupe, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Manuel Benavides, Matachí y Matamoros.