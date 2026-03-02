Contentos por inversión de 1,500 mdp del Estado en la capital: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño dio a conocer que tras el anuncio de inversión de obra en el Cuarto Informe de la Gobernadora Maru Campos, el sector constructor está contento pues tan solo en la capital se reflejarán más de 1,500 millones de pesos.

“Claro que sí, estamos muy contentos con la gobernadora, contentos de estas obras y puestos para trabajar”, comentó.

En este sentido el líder constructor señaló que será importante que en este proyecto de obra participen solo empresas locales de Chihuahua capital.

Resaltó que las obras que anunció la mandataria estatal estaban en el plan de obra que dio a conocer el sector empresarial ante el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN).