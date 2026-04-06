Consolida SSPE reducción histórica de delitos en 55 meses

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, presentó un balance de resultados en materia de seguridad durante los últimos 55 meses de gobierno, destacando una reducción significativa en delitos de alto impacto, así como avances históricos en el combate a la delincuencia.

Al comparar el periodo anterior (febrero de 2017 a agosto de 2021) con la actual administración (septiembre de 2021 a marzo de 2026), se reporta una disminución del 18 por ciento en homicidio doloso a nivel estatal, al pasar de 11 mil 184 víctimas a 9 mil 215, lo que representa mil 969 casos menos.

Entre las regiones con mayores reducciones destacan Ciudad Juárez con una disminución del 20%, Madera con 56%, Bocoyna con 47%, Cuauhtémoc con 19%, Chihuahua con 6%, Guadalupe y Calvo con 20%, Jiménez con 58% y Parral con 18%.

Asimismo, marzo de 2026 se posiciona como el mes de marzo con menor incidencia de homicidios dolosos desde 2017, registrando que en 44 de los 67 municipios del estado no se presentó ninguna víctima por este delito. En comparación con marzo de 2025, Ciudad Juárez redujo sus cifras en un 37%, Chihuahua en 25 víctimas menos y Cuauhtémoc en 13 casos menos.

En delitos de alto impacto, también se reportan avances relevantes: el robo de vehículos disminuyó un 28%, con más de 5 mil 200 casos menos; el narcomenudeo registró una baja superior a 15 mil 700 carpetas; y los delitos patrimoniales como robo a casa habitación, negocio y transeúnte, así como el allanamiento de morada, presentan reducciones superiores al 20%. Además, se registraron disminuciones en extorsión, tráfico de menores, delitos ambientales y otros del fuero común.

En el ámbito operativo, la SSPE reporta resultados históricos con 17 mil 654 personas detenidas, más de 4 mil vehículos recuperados o vinculados a actividades delictivas, así como el aseguramiento de 875 armas largas, 783 armas cortas, más de 195 mil cartuchos útiles y más de 4 mil 100 cargadores.

En el combate al narcotráfico, destacan más de 5.7 millones de dosis de fentanilo aseguradas, 4.6 millones de plantas de marihuana y 88 mil plantas de amapola destruidas, así como el decomiso de casi 5 toneladas de drogas y miles de litros de precursores químicos.

El secretario Gilberto Loya destacó que estos resultados reflejan una estrategia integral basada en inteligencia, operatividad y coordinación interinstitucional, que ha permitido debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad en el estado.

La SSPE reafirma su compromiso de continuar trabajando para consolidar estos avances, reducir la incidencia delictiva y garantizar la tranquilidad de las y los chihuahuenses.