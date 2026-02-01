Consolida Chihuahua el primer Tribunal de Disciplina Judicial del país con estructura y normativa vigente en solo cuatro meses

-Contraloría fortalece control interno con Programa de Auditorías 2026 y lineamientos de revisión

-Chihuahua marca precedente nacional con la primera audiencia inicial del nuevo modelo disciplinario

Chihuahua, Chih.- El Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano de nueva creación, diseñado para conocer y resolver asuntos relacionados con la disciplina judicial y la responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, con el objetivo de reforzar la integridad institucional, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

A pesar de su reciente creación, Chihuahua se ha colocado a la vanguardia nacional: en apenas cuatro meses, el Tribunal logró consolidarse como el primero en el país en contar con estructura completa y normatividad vigente, lo que permite operar con reglas claras, procedimientos definidos y criterios institucionales que brindan certeza.

Como resumen de los acuerdos abordados en esta sesión, el Pleno aprobó el calendario de sesiones ordinarias del propio Pleno y de sus Comisiones; el Programa de Auditorías 2026 de la Contraloría; la emisión y actualización de lineamientos para la práctica de auditorías (financiera, de cumplimiento y de archivo); la reorganización de asuntos turnados a Comisiones para mejorar su atención; así como ajustes a medidas y lineamientos que regulan la tramitación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas, además de la suspensión de plazos y términos conforme a los días inhábiles y periodos vacacionales establecidos para 2026.

El Presidente del Tribunal de Disciplina Francisco Javier Acosta Molina, destacó además un precedente de alcance nacional: Chihuahua fue sede de la primera audiencia realizada en el país dentro de este nuevo esquema disciplinario, encabezada por la Magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, como parte de la puesta en marcha formal y operativa del Tribunal.

En el desarrollo de la jornada, magistradas y magistrados realizaron intervenciones para analizar los temas tratados, resaltando que la consolidación de lineamientos y acuerdos es una base indispensable para garantizar debido proceso, transparencia y legalidad, elevando los estándares de conducta en el servicio público de justicia.

El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua reafirma su compromiso de seguir construyendo un modelo sólido, técnico y transparente, alineado con los principios de ética pública y disciplina institucional, que contribuya a fortalecer el Estado de Derecho.