Conoce cuánto cobrarán los trabajadores retirados del ISSSTE y del IMSS en su sexto depósito del año

Si eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entonces esta nota te puede resultar de mucha utilidad pues te diremos quiénes son los trabajadores retirados que ya podrán cobrar el pago correspondiente el mes de junio de 2026 a partir de este viernes 29 de junio, además, te brindaremos información adicional sobre las pensiones que te puede ser de mucha utilidad.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se vieron obligados a realizar ligeras modificaciones en la fecha de pago de las pensiones correspondientes a junio de 2026 y esto se debe a que las fechas en las que normalmente hacen el depósito caerán en días bancarios inhábiles, lo cual, originó que algunos trabajadores retirados reciban su dinero de forma anticipada.



Los pensionados que ya pueden cobrar el pago correspondiente a junio de 2026 son todos aquellos que se encuentran afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pues fue a partir de los primeros minutos de este viernes 29 de junio cuando se vio reflejado el depósito en sus cuentas, mientras que en el caso de los trabajadores retirados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán que esperar un poco más pues será hasta el lunes 1 de junio cuando reciban su pago en sus cuentas.

Este es el monto que cobrarán los pensionados del IMSS y del ISSSTE en el depósito de junio

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para el pago de las pensiones correspondientes a junio de 2026 no tienen previsto entregar el pago de alguna prestación adicional, lo que significa que los trabajadores retirados de ambas instituciones solo recibirán el monto equivalente a la cuantía de su pensión, cantidad que se determina dependiendo de la situación individual de cada trabajador al momento de su retiro.

Información tomada de El Heraldo de México