Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez como gobernadora interina en sustitución de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado en sustitución de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal, por segunda ocasión, para separarse del cargo.

Graciela Domínguez tendrá la misión, de acuerdo con el grupo parlamentario de Morena en el estado, de reunirse con los sectores productivos, académicos y sociales para llegar a acuerdo en beneficio del estado.

La designación de la morenista se avaló con 31 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones.

Fue diputada federal con licencia, se separó de su cargo cargo en junio pasada para participar en el proceso interno del partido Morena para ser candidata a la gubernatura del estado en las elecciones del próximo año.

Tras la primera solicitud de licencia de Rocha Moya, el Congreso de Sinaloa había elegido a Yeraldine Bonilla para el cargo, pero se reincoporó como secretaria de Gobierno tras el regreso del morenista.

La nueva gobernadora interina ha sido ligada directamente con el Rochismo, porque fue secretaria de Educación y Cultura en la primera etapa de la administración Rocha Moya. Ha sido diputada local y fue dirigente estatal del PRD.

Es socióloga, originaria del municipio de Rosario, Sinaloa, al sur del estado. Activista social y comunitaria, de acuerdo con el perfil leído por en el pleno del congreso.

El diputado Hólincer Castro de Morena dijo que con este nombramiento se pone por delante el interés de Sinaloa y de las familias sinaloenses, este nombramiento, señaló, no puede limitarse al cumplimiento de los requisitos constitucionales.

“Su trayectoria en el servicio público le ha permitido conocer el estado de distintas responsabilidades desde el poder legislativo, ha participado en la construcción de acuerdos y decisiones importantes para Sinaloa, su experiencia en el congreso del estado y posteriormente en la Cámara de Diputados le ha permitido conocer la pluralidad política y la importancia del diálogo para alcanzar acuerdos.

“Sobre todo que sea cercana a la ciudadanía y abierta a sostener diálogo, con los sectores productivos y académicos y con quienes contribuyen al desarrollo de este estado.”

En su intervención, Irma Moreno, diputada del PRI dijo que su grupo parlamentario de sólo tres integrantes votó en contra porque es imposible, dijo, acompañar una crisis institucional que sigue sin resolverse.

“Sinaloa necesita un nuevo perfil, construir acuerdos, enfrentar la violencia, levantar la economía y poner encima de cualquier interés partidista la agenda de nuestro estado. Los sostenemos, pero una cosa es quién debe hacerse cargo del gobierno a partir de este momento y otra muy distinta es pretender que con su nombramiento queda resuelta la crisis que nos trajo hasta aquí.

“Sinaloa necesita un nuevo gobierno y también necesita resolverse la situación anterior. Una cosa no sustituye la otra y precisamente porque consideramos que esta crisis no termina con el nombramiento de una gobernadora interina”, dijo.