Confirman detención en Estados Unidos de elemento de la Policía Municipal

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, confirmó que un elemento activo de la Policía Municipal de Chihuahua fue detenido en Estados Unidos, luego de que durante varios días se mantuviera vigente un reporte de desaparición.

Se trata de Luis Alfonso Morales Soto, de 34 años de edad, quien desempeñaba funciones de seguridad en puntos estratégicos de edificios oficiales y cuya ausencia fue reportada ante la Fiscalía General del Estado el pasado 8 de enero, tras perderse contacto con él luego de salir de su vivienda en la colonia Punta Naranjos.

Tras las indagatorias correspondientes, se logró establecer que el agente se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer los motivos de su detención, ya que el caso se ha manejado con reserva y sin mayores detalles oficiales.

Las autoridades municipales señalaron que será conforme avancen los procesos legales y se reciba información por parte de instancias internacionales cuando se determine la situación jurídica del elemento, así como las acciones administrativas que pudieran derivarse de este hecho.