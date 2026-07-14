Confirman primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; fue detectado en Parral

Autoridades federales y estables confirmaron el primer caso de gusano barrenador del ganado en Chihuahua, esto en el municipio de Parral, motivo por el que el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Mauro Parado, ofrecerá una rueda de prensa urgente a las 14 horas de este martes.

La muestra tomada de un becerro en Parral, fue enviada para su análisis a la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA), organismo técnico binacional especializado en este tipo de diagnósticos.

A pesar de que Chihuahua reforzó los cercos zoosanitarios y mantuvo las medidas, estas fueron insuficientes ante la plaga que ya se extendió prácticamente a todo el país y también a los Estados Unidos, debido a que el Gobierno Federal rechazó cerrar la frontera sur al ganado centro y sudamericano.

El gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) es una larva de mosca que devora el tejido vivo de mamíferos (incluyendo humanos). Aunque México había logrado erradicarlo en 1991, en los últimos años han resurgido brotes agresivos, desencadenando alertas sanitarias y restricciones de exportación ganadera hacia Estados Unidos.