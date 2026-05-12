Confiamos en un ciclo escolar normal para Chihuahua; señala CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares aplaude que el ciclo de clases se quede de manera normal, esto para no afectar a los padres trabajadores, además destaca que hay comunicación con la Secretaría de Educación y Deporte.

“A los estados cada caso particular pondrá su propio esquema de educación ya que cada estado tiene sus diferencias, en el caso de Chihuahua nosotros confiamos en el secretario de educación Hugo Gutiérrez”, comentó.

Asegura que en la capital se deberá mantener el ciclo escolar normal al estar presupuestado debidamente, reitera que el Gobierno del Estado a través de la SEyD mantiene una estrecha comunicación con el empresariado en este tema.

Cabe destacar que ayer por la tarde se informó por parte del gobierno federal que el ciclo escolar 2025-2026 continua sin cambios y en análisis para cada estado, el fin de clases se dará hasta el 15 de julio.