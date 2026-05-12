Fomento la unidad; Andrea y Cruz están muy bien posicionados para ganar la gubernatura: Ariadna Montiel

Ariadna Montiel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN), dijo que su responsabilidad como dirigente es “fomentar la unidad”, además de asegurar que tanto la senadora con licencia Andrea Chávez como el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar “están muy bien posicionados”.

“Mi responsabilidad como dirigente nacional de nuestro partido es fomentar la unidad entre nuestros compañeros y compañeras. Y no solo estoy contenta por eso, sino que tenemos dos grandes compañeros que están muy bien posicionados, no solamente para ganar la encuesta interna de Morena, sino para ganar el estado de Chihuahua y que llegue la transformación y el bienestar al pueblo de este maravilloso estado”, dijo Montiel Reyes de Andrea Chávez y Pérez Cuéllar.

“Entonces, mantenemos la unidad. Nosotros somos un movimiento diverso, plural. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar, expresarse, y aquí nadie se espanta por eso. Por el contrario, eso es lo que nos ha servido como movimiento”, añadió la presidenta del CEN morenista, ante las confrontaciones recientes entre grupos políticos que apoyan a Pérez Cuéllar y Chávez Treviño.

Asimismo, la dirigente nacional argumentó que “nos ha tocado defender la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, nos hemos unido para dar el mejor resultado que hemos podido, y nos ha ido muy bien las dos veces”.