Movilización de Morena vs Maru obedece al miedo que le tienen a Chihuahua; “respaldamos a la Gobernadora de los ataques de ese narcopartido”: PAN

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y el coordinador del Grupo Parlamentario, Alfredo Chávez, así como el resto de los diputados locales panistas, afirmaron que la visita de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, obedece “al miedo que le tienen a Chihuahua”.

“Es evidente que su visita obedece a ese miedo que le tienen a Chihuahua. Buscan politizar temas como el de la seguridad en el estado. Nosotros tenemos toda la certeza, toda la seguridad, que los chihuahuenses respaldan a nuestra gobernadora Maru Campos”, declaró Álvarez Hernández.

“Como siempre, Chihuahua siendo punta de lanza, en defensa de las familias, en defensa de la seguridad. No vamos a permitir que un narcogobierno venga a intentar arrodillar a los chihuahuenses. A someterlos”, añadió la dirigente panista.

Daniela Álvarez recalcó que “Morena se quedó ya sin aspirantes a la gubernatura”, pues explicó que hoy en una columna política de un medio nacional, se reveló que el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar está siendo investigado por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, además de recordar que la senadora con licencia Andrea Chávez, “tiene vínculos con La Barredora”.

“Lo que acabamos de presenciar es un acto electoral, patético, que cae en lo ridículo. Quiero ser muy contundente. Chihuahua no va a ser Sinaloa. Lo que hoy vimos es un acto electoral”, recalcó Alfredo Chávez.

Asimismo, el coordinador panista agregó que “lo que vimos es un narcopartido. Lo que defiende Morena es la narcosoberanía. A esa marcha que convocaron no van a ir los ciudadanos, van a ir los aliados de un narcopartido”.