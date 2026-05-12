CMIC y AMPI fortalecen alianza estratégica en beneficio de los sectores de la construcción e inmobiliario

El día de hoy se llevó a cabo la firma de los Convenios de Colaboración entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chihuahua y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Capítulos Chihuahua, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, en un acto celebrado en el Salón Tarahumara de CMIC.

Este acuerdo tiene como objetivo establecer las bases de colaboración y coordinación entre ambas instituciones, con la finalidad de que asociados y afiliados accedan a beneficios mutuos, precios preferenciales y acciones conjuntas que fortalezcan la cadena de valor de los sectores de la construcción e inmobiliario.

Con esta alianza, CMIC y AMPI unen dos actividades complementarias que representan pilares fundamentales para el desarrollo urbano y económico de la entidad, generando sinergias y mecanismos de vinculación que permitirán detonar nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y dinamismo para los sectores de la construcción e inmobiliario.

La firma de este convenio deriva del acuerdo nacional celebrado el pasado 4 de febrero en las oficinas centrales de CMIC, como parte de una estrategia para replicar alianzas regionales en las distintas delegaciones y capítulos de AMPI en el país.

Entre los principales ejes de colaboración destacan la capacitación y profesionalización mediante cursos, talleres y diplomados; la promoción conjunta de proyectos y servicios; el intercambio de información estratégica sobre vivienda e infraestructura; así como el impulso a esquemas de vinculación comercial y fortalecimiento institucional.

Asimismo, se contempla la integración de grupos de trabajo enfocados en desarrollo inmobiliario, información estadística y capacitación, buscando generar sinergias que contribuyan al crecimiento ordenado, competitivo y sostenible del sector.

Participaron en esta firma:

• Lic. Carmen Loya Pérez, Presidenta de AMPI Cuauhtémoc.

• Ing. Laura Olimpia Lerma Lerma, Presidenta de AMPI Hidalgo del Parral.

• Arq. Ever Alonso Sepúlveda Martínez, Presidente de AMPI Chihuahua.

• Lic. Jorge F. García Gutiérrez, Coordinador AMPI Región 3 Chihuahua.

• Ing. Juan Carlos Montaño Arreola, Presidente de CMIC Chihuahua.

Las instituciones coincidieron en que este convenio representa el inicio de una relación comercial y de colaboración a largo plazo, orientada a fortalecer la competitividad de ambos sectores, impulsar el desarrollo regional y construir una agenda conjunta que genere beneficios para sus afiliados y para la economía del estado.

Con esta alianza, CMIC y AMPI refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar oportunidades de desarrollo, fortalecer la profesionalización de sus afiliados y contribuir al crecimiento económico y urbano de Chihuahua y la región.