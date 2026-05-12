Canaco pide desregularizar trámites en apertura de empresas

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que es necesario desregularizar algunos trámites para la apertura de negocios, por ello manda un documento con el gobierno municipal de Chihuahua para eficientar los procesos.

En este sentido expuso que la concanaco lanzo una campaña para que de alguna manera desregularizar todos los tramites que se tienen para las nuevas empresas.

“Nosotros mandamos un comunicado al presidente municipal para hacer los tramites mucho más sencillo”, comentó.

Asegura que la tramitología llega a dar 450 mil millones de ahorro si se desregularizan adecuadamente, debido a que hay tramites de alto costo para gobiernos y empresas, señala que se trata es mover la económia y mover mas empresas.

Destaca que en es necesaria la inversión, misma que va a la baja y urge revertir con este tipo de apoyo.

“Particularmente en Chihuahua es donde se ha dado mucha incertidumbre en la económia ya que muchas empresas están pidiendo prestamos ya que su económia no esta siendo suficiente”, comentó.

El índice de préstamos va a la alza por lo cual es un indicio de alarma económica ya que la economía no ha sido buena.