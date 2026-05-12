Se deberán intensificar campañas de sensibilización sobre cáncer de mama, cervicouterino y de próstata

El Congreso del Estado en Sesión Ordinaria, aprobó el dictamen de decreto presentado por la Comisión de Salud en voz de su presidente, diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, mediante el cual se adiciona el artículo 217 Bis a la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de fortalecer las acciones de promoción, difusión y sensibilización en torno a la detección oportuna de diversos tipos de cáncer.

En este sentido, la Legisladora detalló que la reforma establece que los Programas para la Atención de Cánceres deberán intensificar sus actividades durante periodos específicos del año: octubre para la sensibilización sobre cáncer de mama, agosto para cáncer cervicouterino y noviembre para cáncer de próstata, sin perjuicio de las acciones permanentes que se desarrollan durante todo el año.

Agregó que el cáncer representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad tanto en Chihuahua como en el país, por lo que la detección temprana constituye una herramienta fundamental para mejorar el pronóstico de las personas pacientes y reducir las tasas de mortalidad.

Organismos internacionales y diversos instrumentos en materia de derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la obligación de las autoridades de promover acciones preventivas y de atención oportuna frente a enfermedades de alta incidencia.

Asimismo, resaltó que la Ley Estatal de Salud ya contempla programas especializados para la atención de cánceres mamario, cervicouterino y de próstata, los cuales incluyen acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno dirigidas a la población, pero es primordial intensificar dichas acciones.

Las campañas de sensibilización y difusión, han demostrado ser herramientas eficaces para fomentar la realización de estudios preventivos y fortalecer el acceso oportuno a los servicios de salud, particularmente en padecimientos cuya atención temprana puede marcar una diferencia significativa en la calidad y expectativa de vida de las personas, agregó.

Dentro del decreto aprobado se estableció que las actividades previstas serán implementadas conforme al principio de accesibilidad universal, procurando que la información sea clara y comprensible.

La iniciativa que dio origen a la reforma de Salud, fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.