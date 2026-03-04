Conferencia “La Mujer S.O.S.TIENE”, llamado urgente a reducir carga mental y física de las mujeres

La periodista cuauhtemense Evelin Galindo Quiñones ofrecerá la conferencia “La Mujer S.O.S.TIENE” como un llamado urgente para reducir la carga mental y física que aqueja a las mujeres adultas en la actualidad.

La creadora de esta conferencia se ha dedicado primordialmente al trabajo en los medios de comunicación como reportera, locutora y conductora de programas. Sobresale también su trabajo como narradora y creadora de historia infantiles.

Esta vez, ha decidido realizar una investigación intensa sobre las consecuencias mentales que las mujeres sufren por una carga mental constante, ocasionada por la vida profesional, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, la pareja y un sinfín de responsabilidades que terminan por agotarles y en casos peores, llevarlas al colapso.

Considera que es este un tema urgente de tratar y poner en el ámbito público, pues con frecuencia las mujeres sienten que están solas y que deben responder a todas las exigencias que social y culturalmente le han sido asignadas.

Evelin invita a todas las dependencias, instituciones y comunidades de mujeres, a que le den la oportunidad de presentar este trabajo, con el cual se hará un análisis de las repercusiones de la carga mental, así como de las posibles soluciones que proponen especialistas en salud mental.

También que se den la oportunidad de dedicarse un tiempo para comprender mejor la situación que viven y disfrutar de una charla entre amigas, en la que predomina el respeto y el acompañamiento.

La charla tiene una duración de hora y media y es sumamente dinámica para que puedan participar las mujeres que así lo deseen.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, es esta una oportunidad para compartir la información que la conferencia ofrece ya que ninguna mujer adulta escapa a los efectos de la carga mental.

Para conocer mejor los detalles de la conferencia y apartar su fecha, es necesario comunicarse por WhatsApp o llamada al 625 589 79 40.