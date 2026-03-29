Conductores ebrios protagonizan riña en la Guillermo Prieto; reportaron “accidente” al 911

Dos conductores comienzan a alegar cuando circulaban en sus vehículos a la altura de la avenida tecnológico cruce con Guillermo Prieto Luján en sentido de norte a sur al llegar al cruce con la Avenida Miguel de Cervantes en su semáforo en rojo se bajan de ambos de sus vehículos y comienzan a pelearse.

Al parecer ambos bajo los influjos del alcohol el que resultó más perjudicado debido a los golpes fue el conductor de un vehículo Volkswagen Bora de color rojo que viajaba con unas damas quienes llamaron al número de emergencia y solicitaron el apoyo de las autoridades debido al incidente presuntamente por un fuerte choque que habían reportado.

Por tal motivo se dio la activación de elementos de la Policía Municipal, policía Vial y personal que integra las células BOI ya que también habían indicado que los habían agredido poniendo en riesgo a los cuerpos de emergencia debido al supuesto fuerte accidente y solamente fue un pleito entre borrachos.