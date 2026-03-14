Conductora pierde el control y se impacta contra banqueta en Hacienda Sofía

Una conductora de aproximadamente 30 años de edad perdió el control del volante de un vehículo Nissan Versa cuando circulaba por calles del fraccionamiento Hacienda Sofía, al noreste de la ciudad.

El percance ocurrió en el cruce de Hacienda Bonita y Hacienda del Real, cuando la mujer dio vuelta hacia la izquierda y, debido al exceso de velocidad, terminó impactándose de frente contra una banqueta elevada frente al parque denominado Haciendas del Real.

Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó con severos daños y derramó aceites y otros líquidos sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a la conductora, quien presentó un golpe en la barbilla. Posteriormente, elementos de la Policía Vial tomaron nota del incidente, mientras que personal de grúas se encargó de retirar el vehículo.