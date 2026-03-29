Conductor choca vehículos y vuelca en Periférico R. Almada; reportan 2 lesionados

El conductor de un vehículo Mitsubishi eclipse de color amarillo circula de este a oeste sobre el periférico r Almada, dejando a su paso un choque volcadura y daños materiales en luminarias.

El accidente se registro en el Periférico R. Almada y 15 de enero en donde el conductor del Mitsubishii pierde el control del volante y termina por impactar contra un vehículo Mazda de color gris que lo proyecta a 50 m hacia adelante.

Tras el impacto el Mitsubishi terminó por volcar impactando contra una luminaria y una camioneta Tajo de color café, una mujer lesionada del atajo copiloto y también una mujer lesionada del Mazda copiloto.

Paramédicos de URGE brindan atención dan el pase médico y se trasladan por sus propios medios vialidad recaba de información y elabora croquis para delimitar el accidente.