Conductor cae a desnivel en R. Almada y Fuentes Mares

Un accidente vehicular se registró durante la madrugada de este domingo en el cruce del PeriféricoR. Almada y el Boulevard Fuentes Mares.

El conductor de un vehículo Ford Fusion color blanco, al conducir en aparente estado de ebriedad, perdió el control del volante e impactó contra una valla de contención para luego caer a un desnivel.

El sujeto quedó atrapado en el auto por lo que fue necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos, así como de paramédicos para su traslado a un hospital.

Agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente.