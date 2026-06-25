Conductor abandona vehículo tras chocar y volcar en la Lombardo Toledano

Un conductor que circulaba a bordo de un vehículo Saturn color guinda sobre la avenida Lombardo Toledano, en sentido de sur a norte, perdió el control de la unidad y se impactó contra la base de un semáforo, para posteriormente volcar sobre su toldo a la altura de la calle Sierra Magisterial.

Tras el accidente, el conductor descendió del automóvil y huyó del lugar, dejando la unidad abandonada. No se reportó su localización ni se informó sobre personas lesionadas derivado del percance.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para elaborar el croquis correspondiente y realizar las diligencias necesarias. Finalmente, el vehículo fue retirado con una grúa y trasladado al corralón.