Condenamos bloqueos y ataques que ponen en riesgo a familias: Marco Bonilla

Tras un operativo y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “El Mencho” y dicho cártel realizara diversos bloqueos, quema de vehículos y camiones al sur y centro del país, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza dio a conocer un llamado en el que condena estos hechos y pide cerrar filas en seguridad por el bien de los ciudadanos.

A través de sus redes sociales el alcalde desplegó el siguiente mensaje:

“Hoy México vive momentos de incertidumbre que nos duelen.

Como padre de familia, expreso mi solidaridad con las personas y familias que hoy sienten miedo ante los hechos violentos en Jalisco y otras regiones del país.

Ninguna causa justifica el terror. Por eso, desde Chihuahua condenamos con firmeza los bloqueos y ataques que ponen en riesgo a la población.

México necesita paz, orden y unidad. No es tiempo de divisiones, sino de cerrar filas para proteger a nuestras familias y respaldar a quienes trabajan por restablecer la seguridad.

La violencia no puede normalizarse. Mantengámonos unidos, porque la paz se construye con carácter, justicia y comunidad”.

Cabe destacar que por el momento el estado de Chihuahua se mantiene libre de estos hechos violentos, asimismo la autoridad se mantiene en alerta.