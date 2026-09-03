Realiza SSPE revisión extraordinaria en el CERESO No. 4; refuerza Gilberto Loya seguridad penitenciaria en Parral

Participaron 74 elementos de seguridad y autoridades de los tres órdenes de Gobierno

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), realizó una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Estatal No. 4 de Hidalgo del Parral, por instrucción del secretario Gilberto Loya con el objetivo de fortalecer la seguridad, gobernabilidad y estabilidad al interior del centro penitenciario.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y contó con la presencia de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quienes supervisaron que la intervención se desarrollara conforme a la normatividad aplicable y con respeto a los derechos humanos.

En total participaron 74 elementos, de los cuales 65 pertenecen al Sistema Penitenciario, con seis vehículos oficiales, y ocho elementos de DEFENSA.

Durante la intervención fueron revisados los módulos 1, 2, 3 y 4, así como las áreas de ingresos y los talleres 1 y 2. En total, se inspeccionaron 410 Personas Privadas de la Libertad (PPL) y 96 estancias.

Como resultado, no se localizaron objetos prohibidos o artículos de relevancia, únicamente objetos considerados como basura, los cuales fueron retirados y posteriormente destruidos conforme al procedimiento correspondiente.

Al finalizar la revisión, se realizó un pase de lista extraordinario, concluyendo el operativo a las 15:00 horas y quedando el centro penitenciario sin novedad.

La SSPE refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de supervisión y seguridad en los centros penitenciarios, mediante la coordinación interinstitucional, el cumplimiento de la normatividad y el respeto irrestricto a los derechos humanos.