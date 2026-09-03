Detiene AEI y Sedena a masculino por abuso sexual de menor de edad

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Juan Crescencio C. C., quien también se hacía llamar Juan de Dios C. C., persona que contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado.

La detención efectuada en coordinación con elementos del Ejército Mexicano se efectuó ayer martes a la altura del kilómetro 98.5 de la carretera Cuauhtémoc a Chihuahua.

De acuerdo a la indagatoria ministerial, Juan Crescencio C. C., de 35 años de edad, abusó sexualmente de un menor de edad, en hechos registrados en noviembre del año 2024, en las instalaciones de una iglesia ubicada en la colonia Barrio La Presa de la ciudad de Cuauhtémoc, en donde se desempeñaba como catequista.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).