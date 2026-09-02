Localizan sin vida a hombre bajo un puente en la colonia Villa

Un hombre de entre 35 y 40 años de edad fue localizado sin vida en un arroyo ubicado debajo de un puente, en el cruce de las calles Paracaidistas y Pascual Orozco, en la colonia Villa.

De acuerdo con los primeros reportes, junto al cuerpo fueron encontradas varias jeringas, por lo que de manera preliminar se presume que el hombre pudo haber fallecido por una posible sobredosis; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Al lugar arribaron paramédicos y elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada y la escena quedó bajo resguardo para ser entregada a agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes se harán cargo de las diligencias, el levantamiento del cuerpo y las investigaciones para determinar oficialmente la causa de muerte.