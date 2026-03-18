Concluye SSPE operativo “Retorno Seguro” con saldo blanco en Guadalupe y Calvo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que el operativo “Retorno Seguro” para trasladar a las familias a la comunidad de Atascaderos y poblados aledaños del municipio de Guadalupe y Calvo, se llevo a cabo de manera efectiva y sin novedad, lo que derivó en un saldo blanco.

El despliegue operativo permitió el acompañamiento institucional de las personas durante su traslado, el cual se desarrolló bajo un esquema de seguridad integral que incluyó vigilancia terrestre y aérea, así como el monitoreo permanente a través de los sistemas de videovigilancia.

Gracias a la coordinación interinstitucional y a la planeación estratégica, el convoy avanzó sin incidentes, logrando que las familias arribaran de manera segura a sus comunidades.

Cabe señalar que en el operativo participaron la Fiscalía General del Estado, Secretaría General de Gobierno, DIF Estatal, Desarrollo Humano y Bien Común, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, Consejo Estatal de Población y por supuesto la SSPE.

La SSPE destacó que este resultado es reflejo del trabajo operativo y preventivo que se mantiene en la región, priorizando en todo momento la integridad de las personas y el restablecimiento de las condiciones de seguridad.

Asimismo, Gilberto Loya, informó que la presencia policial continuará de manera permanente en Atascaderos y en toda la región serrana de Guadalupe y Calvo, con el objetivo de brindar certeza, tranquilidad y acompañamiento a la población.