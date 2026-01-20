Concluye personal de la SSPE curso de Fiscalización Pública

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo la ceremonia de entrega de certificaciones en Fiscalización Pública a aquellos funcionarios adscritos a la Dirección de Normatividad. La sesión fue encabezada por Gilberto Loya, titular de la corporación.

Dicha ceremonia se celebró al mediodía del 20 de enero en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública, en la capital, donde 15 funcionarios se congregaron para recibir su certificación en el curso, esto como compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las capacidades técnicas en el ejercicio de la función pública.

Durante el evento estuvieron presentes también el Lic. Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado, así como la Directora de Normatividad de la SSPE, Ixchel Ortega, quienes reiteraron el compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y el buen desempeño y preparación de los elementos.

Este tipo de cursos tienen como objetivo reforzar e incrementar las capacidades del personal de la Policía del Estado, así como fortalecer la profesionalización, y con ello contribuir a mejorar el servicio de seguridad pública en el estado, con servidores públicos más capaces y empáticos.

Por su parte, Gilberto Loya reconoció la valía y los esfuerzos de quienes continúan con la superación y preparación constante en beneficio de la ciudadanía, ya que con seguridad damos resultados.